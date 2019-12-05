Прошел войну и работает по сей день: как живет 95-летний москвич-ветеран

Владимир Долгих рассказал, что считает самым важным в своей жизни

Поздравления с юбилеем принимает председатель Московского городского Совета ветеранов Владимир Долгих. Ему 95 лет. На фронт ушел добровольцем, после Победы работал в металлургической промышленности, занимал руководящие должности, дважды был удостоен звания Героя Соцтруда. Но самым важным в своей жизни Владимир Иванович считает не это, а возможность сохранить и передать свидетельства тех, кто прошел Великую Отечественную войну.

Как будто годы над ним не властны. В свои 95 лет Владимир Долгих не перестает трудиться. Сейчас все время уделяет Московскому городскому Совету ветеранов, который возглавляет уже 17 лет. Работы, говорит, много.

"Мы ежегодно выпускаем комплекс из 15 томов по воспоминаниям о войне. Потому что в будущем эти крупицы сведений о том, что на самом деле было во время войны, все это будет на вес золота", - уверен Долгих.

Но главное - социальная поддержка и справедливость для ветеранов Великой отечественной. Ведь их с каждым годом становится все меньше.

"Когда меня избрали председателем городского совета в 2002 году, у нас 250 тысяч было участников войны. Сейчас осталось 7 тысяч 200", - сообщил он.

Долгих ушел на фронт добровольцем. Уже в 17 лет попал в школу истребителей танков в Красноярске.

"Были зачислены в роту, которая направлялась для пополнения в шестую гвардейскую стрелковую дивизию. Ну и в середине декабря мы уже были в Москве и являлись участниками битвы за Москву", - сказал Долгих.

Участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. Поэтому свой день рождения - 5 декабря - считает двойным праздником. А в 43 году после взятия города Ливны в Орловской области получил тяжелое ранение при минометном обстреле и был демобилизован. В 44 году поступил в Иркутский горно-металлургический институт. Работал на Красноярском заводе цветных металлов. Прошел путь от мастера до главного инженера. Позже руководил Норильским комбинатом. И фактически вдохнул в него вторую жизнь, начав разработку талнахского месторождения.

"Комбинат стал выпускать 200 тысяч тонн никеля и 500 тысяч меди. Это в десять раз больше того периода, который мне пришлось застать в Норильске", - вспоминает Долгих.

И уже никто не удивился, когда спустя 11 лет его назначили руководителем Красноярского края. А позже - секретарем Центрального комитета партии. Курировал, естественно, металлургическую промышленность и энергетику. Ему удалось создать топливно-энергетический комплекс, который до сих пор обеспечивает Россию. За что он дважды стал Героем Социалистического труда. А позже получил и орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

С 1988 года Долгих - персональный пенсионер (то есть пенсионер, получающий персональную пенсию - прим. ред.) союзного значения. Но без дела не остается ни минуты. Вот и сейчас вместе с коллегами готовится к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы.

Екатерина Гоголева, Роман Логунов, "ТВ Центр".