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Российско-турецкие патрули в Сирии усилили "Орланом"

08:53
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Безопасность также обеспечивали вертолеты ВКС России

В Сирии российская военная полиция совместно со служащими турецкой армии провела патрулирование нового района на северо-западе страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Колонна стартовала от пункта пропуска  Гариб. Протяженность маршрута - 60 километров. Он проходит через несколько  сирийских приграничных сел.

С воздуха безопасность обеспечивали наши вертолеты, также был задействован беспилотник "Орлан". Это уже тринадцатое совместное российско-турецкое патрулирование приграничной зоны в пригороде Кобани.

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