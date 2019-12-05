Российско-турецкие патрули в Сирии усилили "Орланом"

Безопасность также обеспечивали вертолеты ВКС России

В Сирии российская военная полиция совместно со служащими турецкой армии провела патрулирование нового района на северо-западе страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Колонна стартовала от пункта пропуска Гариб. Протяженность маршрута - 60 километров. Он проходит через несколько сирийских приграничных сел.

С воздуха безопасность обеспечивали наши вертолеты, также был задействован беспилотник "Орлан". Это уже тринадцатое совместное российско-турецкое патрулирование приграничной зоны в пригороде Кобани.