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Россия отправила продукты детям Донбасса

08:35
  • четверг
  • 05 декабря 2019

МЧС направило в пострадавший от войны регион колонну гумпомощи

МЧС России направило в Донбасс очередную, уже 94-ю по счету , колонну гуманитарной помощи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Рано утром машины вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области. После прохождения таможенных процедур одна часть автомобилей  отправится в Донецк, другая - в Луганск. На этот раз жителям юго-востока Украины везут более 380 тонн грузов. В основном это детские продуктовые наборы.

Помощь Донбассу Россия оказывает с августа 2014 года.  С тех пор  жителям пострадавших от боевых действий районов доставлено более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов: это продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.

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