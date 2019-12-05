Россия отправила продукты детям Донбасса

МЧС направило в пострадавший от войны регион колонну гумпомощи

МЧС России направило в Донбасс очередную, уже 94-ю по счету , колонну гуманитарной помощи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Рано утром машины вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области. После прохождения таможенных процедур одна часть автомобилей отправится в Донецк, другая - в Луганск. На этот раз жителям юго-востока Украины везут более 380 тонн грузов. В основном это детские продуктовые наборы.

Помощь Донбассу Россия оказывает с августа 2014 года. С тех пор жителям пострадавших от боевых действий районов доставлено более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов: это продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.