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Число пострадавших при пожаре в Одессе достигло 29 человек

09:12
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Госпитализация потребовалась также спасателям

В Одессе растет число пострадавших в крупном пожаре в колледже. На данный момент госпитализированы 29 человек, в том числе спасатели. Стало известно, что в результате ЧП погибла 17-летняя студентка.

Между тем, число жертв может увеличиться. В списках без вести пропавших - 13 человек. По распоряжению мэра города днем траура объявлены 5 и 6 декабря, передает "ТВ Центр".

Потушить пламя полностью до сих пор не удается. Пожар в историческом здании колледжа возник еще накануне днем. Огонь быстро охватил четыре тысячи квадратных метров. По словам очевидцев, некоторые учащиеся, оказавшись в ловушке, прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей. В  момент пожара в здании находились более 400 человек.

Видео крупного пожара в Одессе:

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