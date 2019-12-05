Названо условие для повышения стоимости ОСАГО на 30%

Законопроект об обязательном страховании рассматривают в Думе

В Российском союзе страховщиков (РСА) допустили, что стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%. Это произойдет в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля.

"Известия" сообщили со ссылкой на РСА, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы исключить коэффициент мощности двигателя из законопроекта об ОСАГО, который рассматривается в Госдуме. "При этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз", - отметили в союзе страховщиков.

Как ожидается, возможное подорожание ОСАГО на 30% сильнее всего ударит по жителям городов-миллионников, где введен высокий территориальный тариф. Речь идет о Москве, Перми, Челябинске и Казани. Там базовая ставка ОСАГО может вырасти в два раза. В Подмосковье и Петербурге ставка рискует увеличиться в 1,7 и 1,8 раза.

Добавим, что внесенные в Думу поправки в закон об ОСАГО предусматривают введение повышенных ставок для нарушителей ПДД. "Этот коэффициент, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой - простимулирует автовладельцев избегать грубых нарушений ПДД", - рассказали в Российском союзе страховщиков. Авторы законопроекта предложили сохранить коэффициент за регион регистрации водителя.