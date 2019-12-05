Не Россия: у НАТО нашли сильного врага

Россия всего лишь сосед

Главным противником НАТО является не Россия, как все привыкли думать, а Китай.

При этом в самой структуре альянса нет единой позиции относительно Пекина. США считают Поднебесную врагом №1, а Германия и Франция – торговым партнером, пишет немецкое издание Die Welt.

Между тем, президент Польши Анджей Дуда отказался считать Россию врагом НАТО. Об этом он заявил на саммите Североатлантического альянса, который прошел в Лондоне. С Россией стоит вести диалог, так как она является "соседом и партнером", передает "Газета.Ru".

"Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует <…> Это наш сосед, с которым не во всех делах соглашаемся", - заявил польский лидер.

Ранее эту мысль поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подтвердил, что у альянса нет списка врагов, а Россия является "самым большим ближайшим соседом".

В Совфеде усомнились, что слова Дуды отражают позицию Польши. Скорее всего, он озвучил мнение президента США Дональда Трампа.

Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом <…> И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг", - заявил RT сенатор Владимир Джабаров.

Видео: саммит НАТО в Лондоне побил рекорд по числу скандалов