Виктор Сухоруков: О продолжении "Брата 2" забудьте

Со смертью Сергея Бодрова-младшего ушел и Данила Багров

Виктор Сухоруков высказался о продолжении фильмов "Брат" и "Брат 2". Актер убежден, что третью часть истории Данилы Багрова зрители никогда не увидят.

"Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно", - рассказал он в интервью радио Sputnik.

Со смертью в 2002 году исполнителя главной роли Сергея Бодрова-младшего ушел и Данила Багров. В какой-то момент сам Сухоруков предлагал "воскресить" актера с помощью его цифровой копии, но Балабанову эта идея не очень нравилась. В 2013 году умер режиссер Алексей Балабанов – это свело на нет все надежды на продолжение "Брата".

О фильме "Брат 3", который грозятся выпустить российские кинодеятели, Сухоруков высказался довольно резко. "Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте", ‒ заявил актер.

Напомним, Сергей Бодров-младший и еще более 100 человек пропали при сходе ледника в районе Кармадонского ущелья 20 сентября 2002 года. Алексей Балабанов умер в мае 2013 года от острой сердечной недостаточности. Картина "Брат" вышла на экраны в 1997 году. В 2000 году последовало продолжение ‒ "Брат 2". Оба фильма занимают особое место в истории российского кино.