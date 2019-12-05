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"Все наврал!" Папу Фриске возмутили откровения Шепелева о Жанне

08:58
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Он не удержался от оскорблений

Отец певицы Жанны Фриске эмоционально прокомментировал интервью телеведущего Дмитрия Шепелева, который воспитывает сына от артистки. 
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Владимир Фриске опроверг заявление Шепелева о том, что певица почти не общалась с отцом, а во время болезни Владимир навестил ее всего два раза. "Дмитрий Шепелев все наврал, - воскликнул Фриске в разговоре со "СтарХитом"- У нас с Жанной были нормальные отношения, но конфликты случались, как у всех отцов и детей. Это нормально. Жанна всегда общалась и с мамой, и с папой. Последние два года дочь жила у нас, а Дима появлялся лишь изредка".

В разговоре с Teleprogramma.pro отец покойной звезды высказался еще жестче. "Чтоб он сдох после таких слов!" - сказал мужчина. 

В разговоре с Ксенией Собчак телеведущий рассказал, что Владимир Фриске пытался силой добиться встречи с внуком. Однажды он якобы пришел на детскую площадку с пистолетом и угрожал убить Шепелева. 

Отец Жанны Фриске не прокомментировал историю с пистолетом, но заявил, что телеведущий мешает ему общаться с Платоном. "То говорит, что он больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать в деревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве", - сообщил мужчина. 

По его словам, Платон видел бабушку и дедушку всего несколько раз, причем каждая встреча сопровождалась скандалом. "А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Он прячет внука. Поэтому пусть не обманывает", - утверждает Фриске. 

Обвинения в краже денег "Русфонда" Владимир Фриске назвал ужасными. "Знать не хочу Шепелева. Он подлый человек", - заключил он в разговоре с журналистами. 

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. Уже четыре года родители певицы обвиняют Дмитрия Шепелева в том, что он не дает им видеться с внуком. По постановлению суда Владимир и Ольга Фриске могут видеться с Платоном два раза в месяц по 1,5 часа. 

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