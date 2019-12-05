"Все наврал!" Папу Фриске возмутили откровения Шепелева о Жанне

Он не удержался от оскорблений

Отец певицы Жанны Фриске эмоционально прокомментировал интервью телеведущего Дмитрия Шепелева, который воспитывает сына от артистки.

Владимир Фриске опроверг заявление Шепелева о том, что певица почти не общалась с отцом, а во время болезни Владимир навестил ее всего два раза. "Дмитрий Шепелев все наврал, - воскликнул Фриске в разговоре со "СтарХитом". - У нас с Жанной были нормальные отношения, но конфликты случались, как у всех отцов и детей. Это нормально. Жанна всегда общалась и с мамой, и с папой. Последние два года дочь жила у нас, а Дима появлялся лишь изредка".

В разговоре с Teleprogramma.pro отец покойной звезды высказался еще жестче. "Чтоб он сдох после таких слов!" - сказал мужчина.

В разговоре с Ксенией Собчак телеведущий рассказал, что Владимир Фриске пытался силой добиться встречи с внуком. Однажды он якобы пришел на детскую площадку с пистолетом и угрожал убить Шепелева.

Отец Жанны Фриске не прокомментировал историю с пистолетом, но заявил, что телеведущий мешает ему общаться с Платоном. "То говорит, что он больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать в деревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве", - сообщил мужчина.

По его словам, Платон видел бабушку и дедушку всего несколько раз, причем каждая встреча сопровождалась скандалом. "А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Он прячет внука. Поэтому пусть не обманывает", - утверждает Фриске.

Обвинения в краже денег "Русфонда" Владимир Фриске назвал ужасными. "Знать не хочу Шепелева. Он подлый человек", - заключил он в разговоре с журналистами.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. Уже четыре года родители певицы обвиняют Дмитрия Шепелева в том, что он не дает им видеться с внуком. По постановлению суда Владимир и Ольга Фриске могут видеться с Платоном два раза в месяц по 1,5 часа.