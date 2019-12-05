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Роскошная Ирина Круг в изящном наряде покорила россиян

09:32
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Поклонники не поскупились на комплименты

43-летняя певица Ирина Круг регулярно радует поклонников интересными фотографиями, однако ее последний снимок в Instagram, кажется, побьет все рекорды по числу позитивных отзывов. 
Ирина Круг почтила память убитого мужа

Вдова шансонье облачилась в золотистое одеяние с глубоким декольте и открытыми плечами, чем подчеркнула все достоинства своей фигуры. Наряд выполнен в восточном стиле и придает артистке сходство с принцессой из сказки. 

Исполнительница шансона часто посещает тренажерный зал. Ее утро всегда начинается с зарядки. Поэтому неудивительно, что Круг выглядит стройной и подтянутой. Ее поклонники и друзья, соревнуясь друг с другом в красноречии, принялись нахваливать знаменитость. 

- Красотка, - написала певица Валерия.

- Шикарно!

- Восхитительная! 

- Красивая женщина! 

- Роскошная!

В сентябре Ирина Круг поблагодарила следователей, которые завершили расследование убийства ее супруга. "Слезы на глазах, Мишу не вернуть, дело закрыто и все, кто принимал участие, наказаны", - заявила звезда.  

Напомним, Михаила Круга убили в 2002 году. Преступление совершили члены банды "Тверские волки". Через четыре года после смерти шансонье Ирина Круг вышла замуж. Бизнесмен Сергей Белоусов принял дочь Ирины от первого брака и сына от второго, а в 2013 году у них родился общий ребенок. 

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