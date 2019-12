Трамп в разговоре с Зеленским попросил об услуге

Президент США Дональд Трамп разъяснил слова об услуге, о которой он попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Лидер США просил не за себя, а за Соединенные Штаты в целом, поэтому агрессивно настроенные против него демократы должны извиниться перед американцами, пишет "Газета.Ru".

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", - объяснил Трамп в своем Twitter.

....”I would like to have the Attorney General (of the United States) call you or your people.....” This, based on what I have seen, is their big point - and it is no point at a all (except for a big win for me!). The Democrats should apologize to the American people!