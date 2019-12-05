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Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча (видео)

09:47
  • четверг
  • 05 декабря 2019

"Русская машина починила сама себя"

У российского нападающего команды "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина возникли трудности со шлемом.

Действовать пришлось быстро, поскольку шел матч регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Овечкин раздобыл паяльную лампу и быстро починил шлем. "Оставайтесь горячими, детки", - подписала видео команда хоккеиста.

"Русская машина чинит сама себя", - оставили комментарии под видео фанаты "Вашингтон Кэпиталз".

На прошлом матче против "Сан-Хосе" у Овечкина возникли проблемы с коньками. Команде пришлось выходить без него, Овечкин присоединился к игрокам через несколько минут.

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