Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча (видео)

"Русская машина починила сама себя"

У российского нападающего команды "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина возникли трудности со шлемом.

Действовать пришлось быстро, поскольку шел матч регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Овечкин раздобыл паяльную лампу и быстро починил шлем. "Оставайтесь горячими, детки", - подписала видео команда хоккеиста.

"Русская машина чинит сама себя", - оставили комментарии под видео фанаты "Вашингтон Кэпиталз".

На прошлом матче против "Сан-Хосе" у Овечкина возникли проблемы с коньками. Команде пришлось выходить без него, Овечкин присоединился к игрокам через несколько минут.