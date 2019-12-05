Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча (видео)

"Русская машина починила сама себя"
У российского нападающего команды "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина возникли трудности со шлемом.
Действовать пришлось быстро, поскольку шел матч регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Овечкин раздобыл паяльную лампу и быстро починил шлем. "Оставайтесь горячими, детки", - подписала видео команда хоккеиста.
stay hot babes ���� pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) 5 декабря 2019 г.
"Русская машина чинит сама себя", - оставили комментарии под видео фанаты "Вашингтон Кэпиталз".
На прошлом матче против "Сан-Хосе" у Овечкина возникли проблемы с коньками. Команде пришлось выходить без него, Овечкин присоединился к игрокам через несколько минут.