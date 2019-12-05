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"Женщина отвлекает": Прилучный критически высказался о любви

10:12
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Актер вошел в роль декабриста

32-летний актер Павел Прилучный, который сыграл одного из лидеров декабристов Павла Пестеля в фильме "Союз Спасения", сделал важное заявление о женщинах.
Муцениеце в шоке: Павел Прилучный сознался в романе с Дарьей Мороз

Звезду сериала "Мажор" спросили, могли бы современные женщины пожертвовать своим благополучием, а то и жизнью ради своих возлюбленных, как это сделали жены декабристов в позапрошлом веке. "Нет таких женщин. Дело в том, что мир изменился. Он другой. Изменились реалии, женщины стали независимыми. Думаю, дело в этом", - заявил Прилучный в интервью 7days.ru.

По словам актера, у Павла Пестеля не было любимой женщины, а лишь мимолетные увлечения. Он шел к своей цели - свержению самодержавия, - не отвлекаясь ни на что. "Любовь делает человека слабым. Женщина отвлекает от великих сражений и от всего остального. Так думал Пестель, да и в принципе, любой мужчина, который идет к своей цели так думает", - заявил Прилучный. 

После этих слов журналистка призналась, что раньше считала артиста романтичным. "Нет, это не про меня!" - сказал Прилучный.  

Ранее жена Прилучного - модель и актриса Агата Муцениеце - потребовала от него объяснить свои отношения с коллегой Дарьей Мороз. 

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. Через два года у них родился сын. В 2016 году актриса латвийского происхождения подарила мужу дочку. 

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