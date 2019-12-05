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Она в ярости: мама Питта грозится устроить Джоли взбучку

11:23
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Джейн возмущена решением актрисы увезти детей

Мама Брэда Питта Джейн летит в Калифорнию к сыну. Знакомые актера рассказывают, что женщина намерена устроить бывшей жене Брэда Анджелине Джоли настоящую взбучку.
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"Она покончит со всей этой жестокостью, которая была обрушена на Брэда, и она будет противостоять Энджи в лоб", - заявил изданию RadarOnline друг Питта.

По словам инсайдера, маму актера выводят из себя слова Джоли об опеке над детьми. Голливудская звезда хочет увезти наследников из страны, но не может сделать это без согласия их отца. Джоли публично называет Питта алкоголиком, чтобы лишить его права влиять на жизнь детей.

"Джейн не слабак, и она в ярости. Она просто разнесет Энджи, за то, что та по-прежнему относится к Брэду как к грязи. Джейн с нетерпением ждет встречи и не будет сдерживаться", - рассказал друг актера.

Напомним, что в последнее время Джоли особенно откровенно говорила о своем бывшем муже, жалуясь на то, что она застряла, воспитывая детей в Калифорнии из-за его решений. "Я бы хотела жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет", - пояснила Джоли в одном из интервью.

У Джоли и Питта пятеро несовершеннолетних детей - приемные Пакс и Захара, а также родные Шайло (с недавнего времени девочка просит называть ее Джоном), Нокс и Вивьен. Шестой и самый старший сын пары Мэддокс ранее сам отказался от общения с приемным отцом.

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