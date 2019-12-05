Как пить кофе без вреда для организма

Есть несколько простых правил

Диетолог Светлана Фус дала ряд полезных рекомендаций о том, какой кофе приобретать, как его готовить и пить.

Светлана Фус посоветовала покупать кофе в зернах. В полной мере насладиться его вкусом и ароматом можно в том случае, если пить его сразу после приготовления. По ее словам, молоко и сливки не только снижают активность кофейных антиоксидантов, но и затрудняют усвоение напитка.

"Избегайте популярного вида приготовления - заливки кипятком, то есть кофе с плавающей гущей. В нем много дитерпенов - кафестола и кахвеола. Эти химические соединения могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови", - написала Фус в Facebook.

Она призвала отказаться от растворимого кофе, для производства которого зачастую используют не лучшие зерна. К тому же в таком напитке содержатся усилители вкуса и запаха, которые плохо отражаются на работе печени.

Светлана Фус порекомендовала варить кофе в посуде из стекла или качественной нержавеющей стали, поскольку это нетоксичные материалы. Нежелательно пить тонизирующий напиток натощак, так как он раздражает слизистую желудка. Кроме того, не стоит употреблять кофе вместе с мясом и другими продуктами, содержащими железо. Дело в том, что кофе затрудняет процесс переваривания такой пищи.

"Пейте кофе, наслаждайтесь им и не забывайте о вреде избыточности и пользе умеренности", - заключила Фус.