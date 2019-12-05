ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как пить кофе без вреда для организма

11:00
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Есть несколько простых правил

Диетолог Светлана Фус дала ряд полезных рекомендаций о том, какой кофе приобретать, как его готовить и пить. 
Кофе животворящий: у напитка нашли еще одно целебное свойство

Светлана Фус посоветовала покупать кофе в зернах. В полной мере насладиться его вкусом и ароматом можно в том случае, если пить его сразу после приготовления. По ее словам, молоко и сливки не только снижают активность кофейных антиоксидантов, но и затрудняют усвоение напитка. 

"Избегайте популярного вида приготовления - заливки кипятком, то есть кофе с плавающей гущей. В нем много дитерпенов - кафестола и кахвеола. Эти химические соединения могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови", - написала Фус в Facebook.

Она призвала отказаться от растворимого кофе, для производства которого зачастую используют не лучшие зерна. К тому же в таком напитке содержатся усилители вкуса и запаха, которые плохо отражаются на работе печени. 

Светлана Фус порекомендовала варить кофе в посуде из стекла или качественной нержавеющей стали, поскольку это нетоксичные материалы. Нежелательно пить тонизирующий напиток натощак, так как он раздражает слизистую желудка. Кроме того, не стоит употреблять кофе вместе с мясом и другими продуктами, содержащими железо. Дело в том, что кофе затрудняет процесс переваривания такой пищи. 

"Пейте кофе, наслаждайтесь им и не забывайте о вреде избыточности и пользе умеренности", - заключила Фус. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Главное сегодня
Женщина пьет кофе
Женщина пьет кофе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.