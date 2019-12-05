Видео с малышкой, внезапно пустившейся в пляс, взорвало Сеть

Девочка услышала во сне любимую песню
В интернете набирает популярность видео, в котором спящая девочка, едва услышав любимый хит, просыпается и пускается в пляс.
Семья, состоящая из мамы, папы и двух дочерей, ехала куда-то на машине. В какой-то момент глава семейства включил корейского исполнителя PSY и его хит Gangnam Style.
Услышав знакомый ритм, малышка тут же проснулась и принялась неистово отплясывать под музыку. Сидящая рядом сестренка залилась смехом.
"Вот что музыка с человеком делает, ну как их не любить???"
"Сестра угорает от души"
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