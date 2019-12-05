Видео с малышкой, внезапно пустившейся в пляс, взорвало Сеть

Девочка услышала во сне любимую песню

В интернете набирает популярность видео, в котором спящая девочка, едва услышав любимый хит, просыпается и пускается в пляс.

Семья, состоящая из мамы, папы и двух дочерей, ехала куда-то на машине. В какой-то момент глава семейства включил корейского исполнителя PSY и его хит Gangnam Style.

Услышав знакомый ритм, малышка тут же проснулась и принялась неистово отплясывать под музыку. Сидящая рядом сестренка залилась смехом.

"Вот что музыка с человеком делает, ну как их не любить???"

"Сестра угорает от души"