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Видео с малышкой, внезапно пустившейся в пляс, взорвало Сеть

10:36
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Девочка услышала во сне любимую песню

В интернете набирает популярность видео, в котором спящая девочка, едва услышав любимый хит, просыпается и пускается в пляс.

Семья, состоящая из мамы, папы и двух дочерей, ехала куда-то на машине. В какой-то момент глава семейства включил корейского исполнителя PSY и его хит Gangnam Style.

Услышав знакомый ритм, малышка тут же проснулась и принялась неистово отплясывать под музыку. Сидящая рядом сестренка залилась смехом.

"Вот что музыка с человеком делает, ну как их не любить???"

"Сестра угорает от души"

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