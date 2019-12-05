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Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

10:50
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Программа обеспечения онкобольных лекарственными препаратами будет расширена

Сергей Собянин рассказал о решении внедрить в столице новый стандарт онкологической помощи, принятом в ходе круглого стола с участием главных врачей профильных стационаров и ведущих врачей-онкологов города. Он прошел в городской клинической онкологической больнице №1.

"На встрече с онкологами приняли несколько важных решений, которые помогут сохранить тысячи жизней. Введем новый стандарт онкологической помощи. Он сократит сроки постановки диагноза, повысит его точность и позволит быстрее начать лечение", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Столичный градоначальник также рассказал о решении расширить программу обеспечения таргетными и иммунными препаратами. Москва будет закупать новейшие лекарства для лечения еще 4 видов онкозаболеваний - рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть в Москве четыре новых онкодиспансера, три центра лучевой терапии и несколько профильных отделений в крупнейших городских больницах.

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