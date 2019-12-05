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Москвичей напугали страшными морозами на Новый год

11:02
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Температура воздуха опустится до -34

Синоптики предрекли страшные морозы на Новый год – в ночь на 1 января опустится до  минус 34°C.

Весь декабрь температура продержится на уровне от +5 до -2, однако 27 декабря редко похолодает до -14, передает ресурс gismeteo.ru. После этого каждый день температура будет падать по нарастающей: 28 декабря – минус 17, 29 декабря – минус 22, 30 декабря – минус 30, 31 декабря – минус 31, 1 января – минус 25.

 

В то же время другие специалисты утверждают, что дать 100% прогноз на новогодние праздники в начале месяца невозможно. Спрогнозировать погоду на 1 января с точностью до 85% можно лишь 15 декабря.

В целом в декабре москвичей ждут "климатические качели", то есть погода будет неустойчивой.

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