Москвичей напугали страшными морозами на Новый год

Температура воздуха опустится до -34

Синоптики предрекли страшные морозы на Новый год – в ночь на 1 января опустится до минус 34°C.

Весь декабрь температура продержится на уровне от +5 до -2, однако 27 декабря редко похолодает до -14, передает ресурс gismeteo.ru. После этого каждый день температура будет падать по нарастающей: 28 декабря – минус 17, 29 декабря – минус 22, 30 декабря – минус 30, 31 декабря – минус 31, 1 января – минус 25.

В то же время другие специалисты утверждают, что дать 100% прогноз на новогодние праздники в начале месяца невозможно. Спрогнозировать погоду на 1 января с точностью до 85% можно лишь 15 декабря.

В целом в декабре москвичей ждут "климатические качели", то есть погода будет неустойчивой.