ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Россию пришла настоящая зима. Видео из заснеженных регионов

11:42
  • четверг
  • 05 декабря 2019

В Комсомольске-на-Амуре люди передвигаются на гусеничном вездеходе

Мороз и метель в нескольких регионах России. До минус 50 градусов этой ночью опустилась температура в Якутии. В школах отменяют занятия. А в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке борются с последствиями мощных снегопадов.

Бухта Тикси, Якутия. Мороз в минус 50 местные жители называют снежным безмолвием. На фоне этой морозной тишины отменены занятия в школах, коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

В Комсомольск-на-Амуре - только на гусеничном вездеходе. Или на джипе с самодельным снегоуборочным бампером. И себе дорогу расчистишь, и тому, кто движется следом - помощь. Во всех других случаях - фиаско. В городах - километровые пробки, на трассах - еще хуже.

"Организовано дежурство групп спасателей на полноприводных автомобилях на участках комсомольской трассы и на автодороге "Уссури". Будем проводить мониторинг дорожной обстановки, оказывать помощь автолюбителям. Группы имеют необходимое оснащение и снаряжение", - заявила начальник главного управления МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Во власти снегопадов многие регионы Дальнего Востока. На Сахалине - масштабная снежная уборка. Мешают которой, правда, сами автомобилисты. Брошенные во время пурги машины не может объехать спецтехника.

Двухметровые сугробы и в Центральной России: Иваново, Белгород. В Поволжье эпицентр стихии - Волгоград. Заметает горные перевалы Кавказа. Зима заявляет о себе строго по календарю. На радость тем, кто заждался.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

Новости по теме
Снегопад
Снегопад
Метель в Москве
Метель в Москве
Уборка снега после метели в Москве
Уборка снега после метели в Москве
Уборка снега после метели в Москве
Уборка снега после метели в Москве
Уборка снега после метели в Москве
Уборка снега после метели в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.