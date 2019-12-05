В Россию пришла настоящая зима. Видео из заснеженных регионов

В Комсомольске-на-Амуре люди передвигаются на гусеничном вездеходе

Мороз и метель в нескольких регионах России. До минус 50 градусов этой ночью опустилась температура в Якутии. В школах отменяют занятия. А в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке борются с последствиями мощных снегопадов.

Бухта Тикси, Якутия. Мороз в минус 50 местные жители называют снежным безмолвием. На фоне этой морозной тишины отменены занятия в школах, коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

В Комсомольск-на-Амуре - только на гусеничном вездеходе. Или на джипе с самодельным снегоуборочным бампером. И себе дорогу расчистишь, и тому, кто движется следом - помощь. Во всех других случаях - фиаско. В городах - километровые пробки, на трассах - еще хуже.

"Организовано дежурство групп спасателей на полноприводных автомобилях на участках комсомольской трассы и на автодороге "Уссури". Будем проводить мониторинг дорожной обстановки, оказывать помощь автолюбителям. Группы имеют необходимое оснащение и снаряжение", - заявила начальник главного управления МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Во власти снегопадов многие регионы Дальнего Востока. На Сахалине - масштабная снежная уборка. Мешают которой, правда, сами автомобилисты. Брошенные во время пурги машины не может объехать спецтехника.

Двухметровые сугробы и в Центральной России: Иваново, Белгород. В Поволжье эпицентр стихии - Волгоград. Заметает горные перевалы Кавказа. Зима заявляет о себе строго по календарю. На радость тем, кто заждался.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".