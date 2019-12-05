Черный четверг: французы взбунтовались из-за пенсионной реформы

В стране — транспортный коллапс

Во Франции - транспортный коллапс. В столичном округе пробки растянулись более чем на 500 километров. Не ходят автобусы, электрички. В парижском метро работают только две ветки. Всё из-за общенациональной забастовки профсоюзов. Полиция усиливает меры безопасности. Центральные улицы перекрыли металлическими заграждениями.

Черный день для Франции. Так называют эту забастовку в Пятой Республике. Самая масштабная за последние 20 лет. Она уже практически парализовала работу общественного транспорта в Париже: не ходят поезда, электрички, не работают станции метро. Из 16 веток фактически действую только две - автоматические. Чтобы добраться на работу, люди сегодня выезжают из дома на несколько часов раньше.

Затронет забастовка и авиасообщение. Уже сейчас отменены около 20% от общего числа рейсов. Фактически остаётся только личный транспорт. Уже в среду вечером вокруг Парижа зафиксировано 500 километров пробок. И эта цифра будет только расти

Но никакие транспортные ограничения не помешают акциям протеста. Бастующим не нравится проект пенсионной реформы, предложенный правительством. Оно намерено отменить систему баллов, которые позволяют многим уходить на пенсию досрочно.

245 митингов и демонстраций по всей стране. Самое массовое шествие в Париже. И мирным оно точно не будет. Вместе с профсоюзными активистами и “желтыми жилетами” к колонне, по данным полиции, присоединятся и радикалы. Как минимум 500 погромщиков. Сдержать которых призваны 6 тысяч полицейских. Но префектура Парижа уже предупредила владельцев кафе и магазинов, расположенных по пути шествия, что этот день им лучше объявить выходным.

Нынешние акции протеста сравнивают с самой масштабной забастовкой 95-го. Несколько недель во Франции не ходил транспорт, не работали банки, и почта, школы, больницы. Показатели ВВП рухнули почти на 2 процента. В итоге власти пошли на уступки и реформу отменили. Правительство Макрона пока отступать не намерено. Но это пока.

Соцопросы приводят противоречивые данные. С одной стороны, 70 процентов французов понимают, что пенсионную систему нужно реформировать. С другой - 7 из 10 граждан Пятой Республики считают забастовку оправданной. А такой высокий уровень поддержки вполне способен воодушевить профсоюзных активистов на длительный протест. И если один "черный четверг" Пятая Республика еще может пережить, то что будет дальше - непредсказуемо.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".