"Люди звонили и прощались с родными": подробности пожара в колледже в Одессе

Спасатели до сих пор не могут зайти в сгоревшее здание

В Одессе - день траура в связи с трагедией в колледже. Накануне там вспыхнул пожар. Один человек погиб. Возросло число пропавших без вести и пострадавших. Несколько пациентов - в тяжёлом состоянии в больницах. Все версии произошедшего связаны с ветхостью здания и оборудования.

В Одессе до сих пор тушат отдельные очаги тления в здании колледжа. Внутри наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций. Из окон идет сильный дым. Поэтому внутрь спасатели зайти пока не могут. Число пострадавших возросло до 29. Один человек погиб. Местонахождение 15 пока неизвестно. Сегодня пережившие этот ужас студенты и сотрудники учебного заведения начали рассказывать, что творилось в заведении в плане пожарной безопасности: узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, захламленность. По словам очевидцев, учащиеся звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться.

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?" Они в ответ: "Не было никакой тревоги", - заявила студентка колледжа Александра.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, пожар в колледже, вероятно, возник из-за сломанного удлинителя. По еще одной версии, причиной мог стать электрообогреватель, которым пользовались сотрудники учреждения, так как в здании не было отопления. Электросети подверглись нагрузке, на которую не были рассчитаны. Топить дорого, а людям холодно - вот и печальный результат, резюмируют независимые украинские журналисты. И называют трагедию в Одессе деградацией украинского государства.

"Все сгнило уже до такой степени, что латать невозможно – одни дыры. Государство не работает как государство, а всё больше напоминает кружок самодеятельности в школе для умственно отсталых подростков с криминальными наклонностям", - пишет в своем блоге Юрий Ткачев.

По данным украинских СМИ, руководство учебного заведения три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт здания. Однако эти просьбы были безрезультатными. Проводку в здании не меняли более полувека. Новым властям сейчас явно не до этого. Президентская партия на мелочи не отвлекается, делает только крупные ставки. Фракции "Слуга народа" удалось протащить в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября следующего года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Новыми собственниками смогут стать как сами украинцы, так и иностранцы.

Владимир Зеленский, который частенько апеллирует к тому, что во время избирательной гонки его поддержал украинский народ - теперь глас этого самого народа - слышать категорически не хочет. Хотя у Верховной Рады не прекращаются протесты по поводу объявленной распродажи национальных богатств. Депутат Михаил Добкин сыронизировал на тему, как это поможет вступлению страны в НАТО.

"Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, не через суды, не через рейдерские схемы, они так не покупают, они покупают по-белому, у них есть деньги для этого. Через полгода Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь", - сказал депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин.

При этом нардеп напомнил, что в той же Прибалтике или Венгрии присутствие НАТО привело к снижению промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы. Украина уже потеряла миллиарды из-за собственных антироссийских санкций. Но вместо того, чтобы сделать выводы и вспомнить о том, что Россия была лучшим рынком сбыта для украинских товаров, новая администрация мечтает получить в торговле с Евросоюзом равные со странами ЕС права. Киев вроде бы как всерьез рассчитывает, что Брюссель разрешит ему так называемый промышленный безвиз.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".