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Пьяный водитель школьного автобуса попал на видео

11:48
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Мужчина вез детей на олимпиаду

В Омской области задержали пьяного водителя автобуса, который вёз детей на олимпиаду. Во время беседы с госавтоинспекторами мужчина вёл себя неадекватно, его попросили пройти тест на алкоголь. Он показал значительное превышение нормы.

Шофёра отстранили от вождения и составили административный протокол, передает "ТВ Центр". Ему грозит большой штраф и лишение прав. В итоге детей пришлось везти на олимпиаду на другом транспорте.

Следователи выясняют, проходил ли водитель медосмотр перед рейсом, а также проверяют фирму-перевозчика.

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