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Во Владивостоке внедрили современные медицинские браслеты

11:51
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Новая система поможет не только пациентам, но и врачам

В краевой больнице Владивостока внедрили современные браслеты для пациентов. Они заменят бумажные медицинские карты. Вся история болезни будет доступна в электронном виде. Стоит только отсканировать штрих-код.

Вместо медицинской карты - браслет со штрих-кодом. На бумажной ленте - вся информация о поступившем пациенте: возраст, вес, хронические заболевания, направления врачей. Теперь доктору не нужно перелистывать толстые карты и расшифровывать почерк коллег. Достаточно отсканировать штрих-код, и вся информация о пациенте отобразится на компьютере. Каждый врач после обследования заносит данные в индивидуальную электронную карту больного. Таким образом, создается полная картина истории болезни.

Такая система практически исключает ошибки из-за человеческого фактора. Например, бумажное направление можно элементарно потерять или перепутать, вручив не тому пациенту. Кроме того, индивидуальный штрих-код наклеивают и на пробирки с анализами.

Пилотный проект пока только тестируют во владивостокской больнице. Вместе с индивидуальным штрих-кодом во время поступления в стационар выдают пациентам и цветные браслеты.

- Есть ли у вас аллергия?

- Да.

- Тогда вы нуждаетесь в красном браслете, который будет говорить о том, что у вас аллергия.

Такой браслет как сигнал, что у пациента аллергию может вызвать любое лекарство. Поэтому перед лечением ему более тщательно подбирают медикаменты. Кроме того, каждого тестируют на риск падения. Пожилые люди или  больные после инсульта могут внезапно упасть и получить травму. Они требуют особого внимания врачей.

Пациенты с желтым браслетом, а значит с высоким риском падения, лежат в отдельных палатах. Они находятся недалеко от сестринского поста, обозначены специальным знаком.

Такая система значительно упрощает работу медиков. Информация о пациентах хранится в специальной программе, защищенной сервером, который работает круглосуточно. Пока данные больного доступны в рамках одного медучреждения. Но в скором времени в регионе будет создана единая медицинская информационная база данных. По индивидуальному коду врачи смогут увидеть историю пациента в любой больнице.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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