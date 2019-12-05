Дальневосточная ярмарка открылась в Москве

Москвичи смогут попробовать необычные деликатесы и таёжный чай

Горные сосны, таёжный чай и необычные деликатесы в центре Москвы. На Новом Арбате проходит "Дальневосточная ярмарка". Мероприятие проводится в столице уже в третий раз, передает "ТВ Центр".

До конца недели посетители смогут увидеть выступления этнических танцевальных коллективов. Разнообразные мастер-классы познакомят с традиционными народными промыслами. В торговых павильонах - рыба и морепродукты, таёжный мёд и чайные сборы из ягод и трав.

На ярмарке можно увидеть и природный ландшафт разных регионов Дальнего Востока - на улице высажены растения в кадках.

"Сохраняются все основные идеи, с которыми мы эту ярмарку организовываем. Во-первых, это покормить москвичей экологически чистой дальневосточной рыбой, мёдом, чай наливают. Это всё здорово, потому что Дальний Восток — это действительно источник экологически чистых продуктов", - рассказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.