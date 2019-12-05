ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дальневосточная ярмарка открылась в Москве

11:52
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Москвичи смогут попробовать необычные деликатесы и таёжный чай

Горные сосны, таёжный чай и необычные деликатесы в центре Москвы. На Новом Арбате проходит "Дальневосточная ярмарка". Мероприятие проводится в столице уже в третий раз, передает "ТВ Центр".

До конца недели посетители смогут увидеть выступления этнических танцевальных коллективов. Разнообразные мастер-классы познакомят с традиционными народными промыслами. В торговых павильонах - рыба и морепродукты, таёжный мёд и чайные сборы из ягод и трав.

На ярмарке можно увидеть и природный ландшафт разных регионов Дальнего Востока - на улице высажены растения в кадках.

"Сохраняются все основные идеи, с которыми мы эту ярмарку организовываем. Во-первых, это покормить москвичей экологически чистой дальневосточной рыбой, мёдом, чай наливают. Это всё здорово, потому что Дальний Восток — это действительно источник экологически чистых продуктов", - рассказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Главное сегодня
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.