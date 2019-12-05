Пассажиров "Домодедово" познакомят с открытиями Ломоносова

Аэропорт получил имя выдающегося ученого

В столичном аэропорту "Домодедово" открыли новый атриум. Событие посвящено присвоению воздушной гавани имени Михаила Ломоносова, передает "ТВ Центр".

Такое решение приняли россияне в ходе народного голосования. Позже соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В новом атриуме аэропорта оформлена тематическая зона. Проходят познавательные мастер-классы для детей. Там же работает фотовыставка. На ней представлены примеры практического применения открытий Ломоносова.

Фамилией ученого в аэропорту назвали и новое кафе. Каждое блюдо в меню связано с его деятельностью.