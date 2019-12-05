Путин рассказал, что воспитывает в человеке лучшие качества

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Президент России Владимир Путин отметил особую роль книги в воспитании граждан нашей страны.

Хорошая книга с детства учит добру, просвещает, воспитывает лучшие качества и высокие нравственные ориентиры, говорится в сообщении Кремля.

"В нашей стране отношение к книгам всегда было особым, бережным и уважительным", - подчеркнул президент в поздравительной телеграмме по случаю X съезда Российского книжного союза.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что из-за большой загруженности у Путина практически не остается времени на чтение художественной литературы.