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Роскомнадзор удаляет из Сети фильм с постельной сценой Асмус

11:33
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Больше 100 сайтов получили уведомления

Роскомнадзор потребовал от владельцев интернет-ресурсов удалить пиратские копии нашумевшего фильма "Текст". После съемок в этой картине актрису Кристину Асмус обвинили в безнравственности.
Затравленная из-за постельной сцены Асмус получила неожиданную поддержку

Претензии Роскомнадзора к интернет-порталам не имеют отношения к постельной сцене с Асмус. Федеральная служба лишь требует исполнять нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность, пишет РИА Новости. Уведомления от Роскомнадзора получили 105 сайтов, которые незаконным образом зарабатывают на популярном фильме.

"В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи на всей территории России", - рассказали о судьбе сайтов-нарушителей в Роскомнадзоре.

Напомним, что после премьеры фильма Кристина Асмус пожаловалась на травлю. Ее призвали лишить родительских прав, актрисе даже поступили угрозы расправы. По словам Асмус, злопыхатели попытались добиться ее развода с юмористом Гариком Харламовым, которому досталось от хейтеров за "мягкотелость". 

Премьера "Текста" состоялась 24 октября. Картину снял режиссер Клим Шипенко. Фильм основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского.

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