"Яндекс" назвал любимую музыку россиян в 2019 году

В ТОП-10 попала только одна зарубежная песня

Сервис "Яндекс.Музыка" подвел итоги уходящего года и составил рейтинг самых прослушиваемых песен. Фаворитами 2019-го стали американка Билли Айлиш и белорус Тима Белорусских.

Самой популярной русскоязычной песней в этом году стала "Life" от певицы Zivert. Ее же песня "Зеленые волны" заняла 8-е место.

Следом идут композиции Тимы Белорусских - "Незабудка", "Витаминка" и Мокрые кроссы", Artik & Asti – "Грустный дэнс", Билли Айлиш – "bad guy", Артура Пирожкова – "Зацепила", HammAli & Navai - "Девочка-война" и Димы Билана – "Молния". Таким образом, в ТОП-10 попала только одна зарубежная песня.

Также в рейтинге оказались песни KAZKA – "Плакала", MARUV – "Siren Song", Shawn Mendes & Camila Cabello – " Señorita", RASA – "Пчеловод" и другие.

Что касается альбомов, то первое место досталось Билли Айлиш - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?". В десятку лучших также вошли Artik & Asti – "7 (Part 1)", Zivert – "Сияй", RSAC – "Аргументы", Звонкий – "Мир моих иллюзий", KAZKA – "Karma", HammAli & Navai – "Janavi", Rammstein - "Rammstein" и Imagine Dragons – "Origins".

Слушайте Что слушали в России в 2019 году — Яндекс.Музыка на Яндекс.Музыке