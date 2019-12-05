В столичных МФЦ покажут вновь рассекреченные документы военных лет

Выставки посвящены переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941-1942 годы

В центрах "Мои документы" покажут засекреченные ранее материалы о переходе от обороны Москвы к наступлению в 1941-1942 годы. Выставки пройдут в рамках проекта "Москва - с заботой об истории".

Как отметил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко, впервые демонстрируются документы о работе спецшколы УНКВД по Москве и Московской области по подготовке разведывательных и диверсионных групп, о трудной боевой работе этих групп и партизанского отряда, созданного из работников органов государственной безопасности и внутренних дел.

Кроме того, все предоставленные документы также можно увидеть в библиотеке "Московской электронной школы".