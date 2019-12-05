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Александр Петров впервые показал совместное фото с новой возлюбленной

12:20
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Снимок вышел необычным

Актер Александр Петров впервые показал совместное фото со своей новой возлюбленной Стасей Милославской. Правда, в кадр попали только ноги пары. 
Александр Петров огорошил откровенным признанием

Петров и Милославская посетили церемонию вручения премии "Событие года" в столичном кинотеатре "Иллюзион". Актеры все время держались вместе и обнимались. На одном из снимков, опубликованных СМИ, Петров целует свою спутницу в щечку. 

У себя в Instagram артист выложил фотографию, на которой можно увидеть ноги возлюбленных – серебристые туфельки Милославской и черные туфли Петрова. Раньше актер не афишировал отношения с коллегой, хотя и большого секрета из своего романа они не делали. Актеров видели вместе после спектакля в Новгороде и на "Кинотавре" в Сочи. 

- Поздравляем, - пишут в соцсети.  

- Обожаю "ногофото". 

- Как? Не в кедах?

- Оригинально, даже не пойму, что больше завораживает - туфли или пол. 

- Саша, Ваши туфли прекрасно блестят.

Отношения Петрова и Милославской длятся несколько месяцев. Раньше актер встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но так и не стали супругами. 

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