Александр Петров впервые показал совместное фото с новой возлюбленной

Снимок вышел необычным

Актер Александр Петров впервые показал совместное фото со своей новой возлюбленной Стасей Милославской. Правда, в кадр попали только ноги пары.

Петров и Милославская посетили церемонию вручения премии "Событие года" в столичном кинотеатре "Иллюзион". Актеры все время держались вместе и обнимались. На одном из снимков, опубликованных СМИ, Петров целует свою спутницу в щечку.

У себя в Instagram артист выложил фотографию, на которой можно увидеть ноги возлюбленных – серебристые туфельки Милославской и черные туфли Петрова. Раньше актер не афишировал отношения с коллегой, хотя и большого секрета из своего романа они не делали. Актеров видели вместе после спектакля в Новгороде и на "Кинотавре" в Сочи.

- Поздравляем, - пишут в соцсети.

- Обожаю "ногофото".

- Как? Не в кедах?

- Оригинально, даже не пойму, что больше завораживает - туфли или пол.

- Саша, Ваши туфли прекрасно блестят.

Отношения Петрова и Милославской длятся несколько месяцев. Раньше актер встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но так и не стали супругами.