Лось, лисица и семеро медведей погибли от нелепой случайности

"Кладбище животных" обнаружили в Тверской области

В Тверской области лось, семь медведей, енотовидные собаки и лисица погибли от удара тока от провисшего электропровода.

Инцидент произошел в начале июня этого года. Как рассказал РИА Новости эколог Валентин Пажетнов, под стоящим на болоте столбом просела почва и провод провис. Первым препятствие наткнулся лось. На запах разлагающегося мяса сбежались остальные животные.

Такое большое число медведей объясняется тем, что у них был гон, а запах мяса они способны чувствовать за несколько десятков километров.

Пажетнов отметил, что раньше, когда столбы были деревянными, смерть животных от электричества случалась чаще.