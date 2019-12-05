"Прожили нормально и стабильно": Медведев подвел итоги года

ВВП вырастет, инфляция замедлится, доходы населения уйдут в плюс

Инфляция в России в этом году будет в пределах 3,8%. Это самые низкие показатели за всю историю страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, подводя итоги 2019 года.

По словам главы кабмина, этот показатель означает, что цены меняются "в этих границах", банки должны учитывать размер инфляции при формировании кредитных ставок, а также ключевую ставку Центробанка. Она тоже станет ниже, заверил Медведев.

Реальные доходы населения по итогам года могут вырасти. В последние годы они снижались по разным причинам, однако сейчас тренд изменился.

"Доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не "минус", а "плюс", - сказал премьер, добавив, что рост будет незначительным - 0,2-0,3%.

В то же время уровень безработицы в стране снижается. В последние годы он был в районе 5%, по итогам 2019-го составит 4,6-4,7%.

Медведев отметил, что рост ВВП составит 1,3-1,5%. Экономика развивалась не такими значительными темпами, как хотелось бы, признал премьер, однако в правительстве надеются, что "разогнать" ее помогут национальные проекты. В целом, подводя итоги года, Дмитрий Медведев заявил, что экономика и соцсфера "прожили нормально и стабильно".