ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Прожили нормально и стабильно": Медведев подвел итоги года

12:52
  • четверг
  • 05 декабря 2019

ВВП вырастет, инфляция замедлится, доходы населения уйдут в плюс

Инфляция в России в этом году будет в пределах 3,8%. Это самые низкие показатели за всю историю страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, подводя итоги 2019 года.

По словам главы кабмина, этот показатель означает, что цены меняются "в этих границах", банки должны учитывать размер инфляции при формировании кредитных ставок, а также ключевую ставку Центробанка. Она тоже станет ниже, заверил Медведев.

Реальные доходы населения по итогам года могут вырасти. В последние годы они снижались по разным причинам, однако сейчас тренд изменился.

"Доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не "минус", а "плюс", - сказал премьер, добавив, что рост будет незначительным - 0,2-0,3%.

В то же время уровень безработицы в стране снижается. В последние годы он был в районе 5%, по итогам 2019-го составит 4,6-4,7%.

Медведев отметил, что рост ВВП составит 1,3-1,5%. Экономика развивалась не такими значительными темпами, как хотелось бы, признал премьер, однако в правительстве надеются, что "разогнать" ее помогут национальные проекты. В целом, подводя итоги года, Дмитрий Медведев заявил, что экономика и соцсфера "прожили нормально и стабильно".

Новости по теме
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.