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Снегурочка 18+: в Сеть слили откровенные фото Меган Маркл

13:06
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Бывшая актриса не стесняется своей наготы

В Сети всплыли архивные снимки, на которых Меган Маркл позирует в коротком красном платье с глубоким декольте. Откровенный наряд выполнен в стиле Снегурочки. 
Меган Маркл получила чудовищное предсказание

Как пишет Express, эти фотографии были сделаны в 2006 году на съемках новогоднего выпуска шоу с денежным призом. Меган Маркл снималась там в качестве модели вместе с еще 25 красавицами. Судя по снимкам с улыбающейся Маркл, она не испытывала особо дискомфорта от позирования в студии в полуголом виде. Как уточняется, будущая герцогиня Сассекская отработала на шоу всего один сезон в период с 2006 по 2007 годы. 

Девушки, которые снимались в этой передаче, жаловались на условия работы. Им приходилось сниматься в холодной студии, подолгу стоять на высоких каблуках и носить утягивающее белье. К тому же продюсер пристально следил за тем, чтобы они не набрали лишних килограммов, время от времени делая им унизительные замечания. 

Одна из моделей, Тамека Джейкобс, рассказала, что Меган Маркл проходила собеседование на шоу в купальнике. Работа давалась ей с трудом, поскольку она мечтала о съемках в кино. 

В 2013 году Меган Маркл призналась, что согласилась участвовать в легкомысленном шоу, чтобы свести концы с концами. Эта работа помогла ей понять, чем она действительно хочет заниматься. 

Напомним, что после замужества на принце Гарри актриса отказалась от своей карьеры.

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