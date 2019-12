Снегурочка 18+: в Сеть слили откровенные фото Меган Маркл

В Сети всплыли архивные снимки, на которых Меган Маркл позирует в коротком красном платье с глубоким декольте. Откровенный наряд выполнен в стиле Снегурочки.

Как пишет Express, эти фотографии были сделаны в 2006 году на съемках новогоднего выпуска шоу с денежным призом. Меган Маркл снималась там в качестве модели вместе с еще 25 красавицами. Судя по снимкам с улыбающейся Маркл, она не испытывала особо дискомфорта от позирования в студии в полуголом виде. Как уточняется, будущая герцогиня Сассекская отработала на шоу всего один сезон в период с 2006 по 2007 годы.

Девушки, которые снимались в этой передаче, жаловались на условия работы. Им приходилось сниматься в холодной студии, подолгу стоять на высоких каблуках и носить утягивающее белье. К тому же продюсер пристально следил за тем, чтобы они не набрали лишних килограммов, время от времени делая им унизительные замечания.

