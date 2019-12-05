У россиян вырастут доходы

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поделился приятной новостью. По его словам, реальные располагаемые доходы россиян вырастут по итогам 2019 года.

Речь о благосостоянии граждан зашла во время интервью премьер-министра телеканалам, передает ТВЦ.RU. Медведев сообщил журналистам, что доходы, хоть и незначительно, но вырастут.

"Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился: они - эти доходы - начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не "минус", а "плюс", но "плюс" очень незначительный. Может быть, 0,2-0,3%", - убежден Медведев.

В ноябре президент Владимир Путин заявил, что заработные платы в России растут в номинальном и реальном выражении, в то время как располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Во время своего выступления на форуме "Россия зовет" он призвал правительство изменить эту ситуацию.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.