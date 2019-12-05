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Лукашенко назвал свою страну "костью в горле"

13:11
  • четверг
  • 05 декабря 2019

На Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране предстоит пройти "сложный период", поскольку она "кому встала костью в горле".

"А потому, что Беларусь стала, як у "народзе кажуць, косткай у горле" (как в народе говорят, костью в горле – прим. ред.) кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они как-то живут", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

При этом белорусский президент отметил, что на его российского коллегу Владимира Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление из близкого окружения", пишет газета "Известия". Но, несмотря на это, Россия для Белоруссии является стратегическим партнером в экономической, политической и военной сферах.

Переговоры Лукашенко и Путина пройдут в Сочи 7 декабря. Сторонам многое предстоит обсудить, в частности, вопросы газа и грязной нефти. Сейчас Минск и Москва завершают работу над программой для углубления интеграции в рамках Союзного государства. 

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