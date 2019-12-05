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Ярмарка интеллектуальной литературы открылась в Москве

15:08
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Ярмарка переехала в Гостиный двор

В Москве открылась международная  книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. На этот раз на новой площадке - в Гостином дворе, в двух шагах от Кремля. Здесь ожидают всех, кто среди тысяч свежих  изданий хочет найти самое интересное для себя.

Девятый президент Израиля - обладатель Нобелевской премии мира - в своей книге делится не только личным. Рассказывает, как ему приходилось принимать политические решения, чаще всего в условиях тотальной неопределенности. Говорят, что читается этот нонфикшн как детективный роман. О романах - разговор отдельный.

"В этом году нам выпала честь принимать большую делегацию израильских авторов. Среди них Давид Гроссман, лауреат Букеровской премии по литературе, Орли Кастель-Блюм, который представит "Египетский роман", профессор Тель-Авивского университета, который расскажет о лауреате Нобелевской премии по литературе Шай Агноне и много других авторов, с которыми мы приглашаем вас познакомиться в День Израиля", - рассказала атташе по культуре посольства Израиля в России Яна Котляр-Галь.

Еще одна автобиография. Бестселлер New York Times – "Я — Элтон Джон. Вечеринка длиной в жизнь". Король поп-музыки рассказывает о своей экстраординарной жизни, не скрывая ничего.

Долгожданная новинка - перевод романа-лауреата Букеровской премии за прошлый год "Молочник" Анны Бёрнс. Мелодраматическая история 18-летней ирландки. Роман грустный и смешной одновременно. В нем узнается стиль Гоголя и Джойса.

Целый стенд посвящен одной книге. Детской. "Транссиб: поезд отправляется". В ярком томе - рассказы о 36 поселках и городах по пути следования от Москвы до Владивостока.

Впервые на Non/fiction - стенд "Комиксы". Здесь собраны самые разные рисованные истории со всего мира. От автобиографий до комиксов про супергероев.

Екатерина Гоголева, Иван Колесников, Сергей Сенченков, "ТВ Центр".

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