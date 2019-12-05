На олимпиаде "Я - профессионал" появилось новое направление

Новые знания будут закреплять с помощью технологий виртуальной реальности

В студенческой олимпиаде "Я - профессионал" появилось новое направление - "Технологии композитов". Его курирует МГТУ имени Баумана.

Сейчас на олимпиаде завершается первый, отборочный этап, передает "ТВ Центр". В феврале лучших участников пригласят в зимнюю школу. Ребята смогут прослушать лекции ведущих специалистов, посетить столичные предприятия, которые работают с композитными материалами и принять участие в практических занятиях. Новые знания будут закреплять с помощью технологий виртуальной реальности.

"Мы понимаем, что в индустрии 4.0 ребята должны не только уметь делать изделия из композитных материалов, но и обладать цифровой грамотностью, цифровыми компетенциями. Поэтому впервые ребята сделают изделия в шлеме виртуальной реальности методом вакуумной инфузии", - заявил замдиректора МИЦ "Композиты России" МГТУ имени Баумана Маргарита Стоянова.