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На олимпиаде "Я - профессионал" появилось новое направление

15:09
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Новые знания будут закреплять с помощью технологий виртуальной реальности

В студенческой олимпиаде "Я - профессионал"  появилось  новое направление - "Технологии композитов". Его курирует МГТУ имени Баумана.

Сейчас  на олимпиаде завершается первый, отборочный этап, передает "ТВ Центр". В феврале лучших  участников  пригласят в зимнюю школу. Ребята смогут прослушать лекции ведущих специалистов, посетить столичные  предприятия, которые работают с композитными  материалами и принять участие в практических занятиях. Новые знания будут  закреплять с помощью технологий виртуальной реальности.

"Мы понимаем, что в индустрии 4.0 ребята должны не только уметь делать изделия из композитных материалов, но и обладать  цифровой грамотностью, цифровыми компетенциями. Поэтому впервые ребята сделают изделия в шлеме виртуальной реальности методом вакуумной инфузии", - заявил замдиректора МИЦ "Композиты России" МГТУ имени Баумана Маргарита Стоянова.

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