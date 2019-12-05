В Московском зоопарке родились редкие обезьяны

Представителей этого вида называют львиная игрунка

В Московском зоопарке - пополнение. Там появились очень редкие обезьяны, занесённые в Красную книгу. В мире таких осталось всего около тысячи, отмечает "ТВ Центр".

Представителей этого вида называют львиная игрунка или львиный тамарин. Их мордочка действительно похожа на львиную, а голову обрамляет золотистая грива. Правда, на этом сходство с "царём зверей" заканчивается. Рост у тамарина - всего 20 сантиметров, а вес - полкило.

Сейчас в Московском зоопарке живут две самки. Их привезли из Германии. А совсем скоро здесь ожидают самца и надеются получить потомство.