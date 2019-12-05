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Москвичам грозит новый штраф

15:06
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Однако пока лишь в рамках эксперимента на восьми улицах

В Москве начали штрафовать за парковку на разметке для пожарной техники и газонах. За нарушение водителям придётся заплатить три тысячи рублей.

Эксперимент пока стартовал на восьми улицах в центре столицы, передает "ТВ Центр". О нарушениях смогут сообщать сами горожане через приложение "Помощник Москвы". Именно по их просьбе и была добавлена  в ресурс такая функция. Проект запущен департаментом транспорта совместно с префектурой Центрального округа и управлением МЧС.

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