Москвичам грозит новый штраф

Однако пока лишь в рамках эксперимента на восьми улицах

В Москве начали штрафовать за парковку на разметке для пожарной техники и газонах. За нарушение водителям придётся заплатить три тысячи рублей.

Эксперимент пока стартовал на восьми улицах в центре столицы, передает "ТВ Центр". О нарушениях смогут сообщать сами горожане через приложение "Помощник Москвы". Именно по их просьбе и была добавлена в ресурс такая функция. Проект запущен департаментом транспорта совместно с префектурой Центрального округа и управлением МЧС.