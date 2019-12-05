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В Москве полностью исчезнет снег

15:01
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Накануне в столице выпало порядка шести сантиметров осадков

Почти 10% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшие сутки. Снежный циклон атаковал столицу ещё накануне днём. Всего выпало в городе порядка шести сантиметров осадков, передает "ТВ Центр".

Однако говорить о том, что сформировался снежный покров, пока не приходится. Москва уже вступила в период оттепели, и снег начал стремительно таять. Так, в городе он полностью исчезнет  к выходным, а в лесопарковой зоне - к началу следующей недели. И, кстати, ледяных дождей синоптики не обещают.

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