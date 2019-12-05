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Щит "Победа" привезли в Москву из Китая

15:05
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Он будет прокладывать Большую кольцевую линию метро

В Москву доставлен тоннелепроходческий комплекс "Победа" диаметром 10 метров. Щит почти два месяца шёл морем из Китая, передает "ТВ Центр".

Вначале он прибыл в Санкт-Петербург, а уже оттуда крупные детали переправили речным транспортом в Южный порт Москвы, а более мелкие — автомобильным. Комплекс "Победа" разработан московскими специалистами с учетом гидрогеологических условий на участке, где ему предстоит работать.

Сейчас щит находится в районе будущей станции "Кленовый бульвар", оттуда уже в самое ближайшее время отправится прокладывать первый тоннель Большой кольцевой линии метро. 

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