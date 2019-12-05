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Момент ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге попал на видео

14:55
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Два человека пострадали

Опасный тест-драйв. В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП с участием 13 автомобилей. Столкновение запечатлел регистратор в машине одного из участников происшествия.

Около десяти часов утра на Выборгском шоссе женщина за рулём взятой на тест-драйв Audi на высокой скорости вылетела на газон, сбила знак и столб со светофором и врезалась в иномарку, которая остановилась перед пешеходным переходом. После удара Audi пронеслась дальше и зацепила ещё 11 автомобилей.

Травмы средней степени тяжести получила предполагаемая виновница аварии и пассажир, передает "ТВ Центр". По словам очевидцев, скорость, с которой ехала женщина, была около 150 километров в час.

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