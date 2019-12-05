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Собянин поздравил с юбилеем Владимира Долгих и Ивана Слухая

15:01
  • четверг
  • 05 декабря 2019

5 декабря ветераны отмечают 95-летие

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя социалистического труда Владимира Долгих. Юбилей отмечает и ветеран ВОВ, почётный гражданин Москвы Иван Слухай.

Мэр подчеркнул, что именинники сыграли огромную роль в развитии страны, ведь вся их судьба связана с защитой Отечества и становлением державы, а также отметил, что их день рождения совпадает с началом контрнаступления под Москвой.

Люди удивительной судьбы. Родились 5 декабря. Так получилось, что совпадает с контрнаступлением под Москвой, в котором вы лично принимали участие и которое послужило началом Великой Победы. Я думаю, что это не случайное совпадение, потому что не символическая дата рождения связана с таким событием, вся ваша судьба связана с нашей Родиной", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сергей Собянин поздравил с юбилеем ветеранов Владимира Долгих и Ивана Слухая
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