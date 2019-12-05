Медведев - о судьбе России: "Все будет хорошо"

Премьер дал свой прогноз

Итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году подвёл Дмитрий Медведев. В телецентре "Останкино" премьер-министр дал большое интервью российским СМИ. Это мероприятие прошло уже в двенадцатый раз. В этом году - в обновлённом формате.

Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Речь шла о межгосударственных отношениях, социальной политике, национальных проектах и экономике. По словам главы кабмина, в этом году инфляция будет самой низкой за всю историю России - в пределах 3,8%.

"Вот сейчас у нас бюджет профицитный. Мы исходим из того, что этот профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Это был год старта национальных проектов и начала выполнения национальных целей развития. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже. Нужно это все проанализировать и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года", - заявил Медведев.

Особое внимание глава правительства уделил вопросам благосостояния населения. Речь зашла и об ипотеке. Размер процентов по ней привязан к ключевой ставке Центрального банка. Эта цифра снижается, поэтому прогноз по жилищным кредитам – оптимистичный, сообщил премьер. Падает и уровень безработицы. А вот реальные доходы населения стали расти.

От внутренней политики перешли к международной. Корреспондент телеканала "ТВ Центр" Полина Кастрицкая задала вопрос о росте напряжённости в мире, которому способствуют санкции, торговые войны и односторонние действия США.

"Со странами Евросоюза произошла разбивка на двусторонние треки. И, можно сказать, что развитие у нас идёт только на восточном направлении, в частности, с Китаем. Каков ваш прогноз дальнейшего развития ситуации в мире, где вы видите место нашей страны в нём?" – спросила Кастрицкая.

"Я оптимист. Всё будет хорошо в исторической перспективе. А сейчас будет сложно. Наш торговый оборот с ЕС был очень значительным - 417 миллиардов долларов. А потом грохнулся где-то на 250. Кому от этого стало хорошо? Американцам, кстати, от этого не стало ни холодно, ни жарко. Потому что у них как было приблизительно 25 миллиардов долларов торгового оборота с нами, так и осталось. Не мы эту войнушку начали и не нам её завершать. Они сами должны объявить перемирие. Тогда всё можно вернуть в нормальное русло", - заявил Медведев.

Систематические претензии в адрес нашей страны Дмитрий Медведев назвал "бесконечным антироссийским сериалом". Так премьер прокомментировал серию скандалов вокруг наших спортсменов, которых обвиняли в приёме допинга. При этом проблемы других стран "прячут под стол".

Во время беседы с журналистами Дмитрий Медведев уделил особое внимание социальным вопросам. Рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения. Необходимо улучшать качество медуслуг, ремонтировать учреждения и строить новые. Потребуется около 550 миллиардов рублей. Как подчеркнул премьер, эти деньги жалеть нельзя. Также Медведев рассказал о ситуации с лекарствами.

"Мы действительно в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства, поскольку появились экономические возможности. Только в этом году на то, чтобы закупать лекарства, у нас в бюджете предусмотрено 150 миллиардов рублей. В следующем - ещё на 25 миллиардов больше - 175. Очевидно, что импортозамещение направлено прежде всего на что - это сделано не ради того, чтобы отсечь наших людей от каких-то иностранных лекарств, это просто было бы неприемлемо, негуманно. Вообще невозможно. А просто, чтобы эти вот лекарства были бы дешевле. Мы ведь можем лекарства производить - это 100%", - объяснил председатель правительства России.

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