Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube

Доходы блогера в интернете никуда не денутся

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о будущем видеохостинга YouTube в России.

Никто не собирается закрывать сервис, закон о суверенном интернете не мешает его функционированию, пишет "Газета.Ru". Документ был принят с целью обезопасить Россию в случае, если кому-то придет в голову "отрезать ее от мировой Сети", но никак не с целью что-то запретить внутри страны.

"Никто ничего закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает, будут зарабатывать", - ответил Медведев на вопрос популярного блогера Анастасии Ивлеевой.

При этом глава кабмина отметил, что YouTube постоянно меняет свою политику. В последнее время она стала строже в части авторских прав, коммерческого соглашения и других аспектов.