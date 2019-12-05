Российские коровы в VR-очках заинтриговали иностранцев

Такого они еще не видели

На британском шоу пошутили по поводу эксперимента на подмосковной ферме, где коровам надели очки виртуальной реальности для улучшения их самочувствия.

Ведущая шоу на "Би-би-си" Хелен МакКрори поинтересовалась у своих гостей, зачем, по их мнению, на российских коров надели VR-очки. "Это делается для того, чтобы успокоить корову. Ведь она живет в России, но на самом деле не хочет там жить", - пошутил актер Пол Мертон.

МакКрори показала участникам передачи фото коровы в VR-очках и спросила у них, что видит животное. "Movie (кино - прим. ТВЦ.RU)", - послышался ответ. При этом шутник произнес это слово с мычанием, вызвав хохот собравшихся.

Ведущая программы объяснила, что во время продолжительной зимы у коров в России якобы падает настроение, а это негативно сказывается на удоях.

На днях министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что IT-специалисты и ветеринары создали VR-очки для коров. Программа имитирует летнее поле. По словам исследователей, в ходе эксперимента у коров снизилась тревожность. Увеличится ли от этого количество молока, покажет время.