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Российские коровы в VR-очках заинтриговали иностранцев

13:45
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Такого они еще не видели

На британском шоу пошутили по поводу эксперимента на подмосковной ферме, где коровам надели очки виртуальной реальности для улучшения их самочувствия. 
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Ведущая шоу на "Би-би-си" Хелен МакКрори поинтересовалась у своих гостей, зачем, по их мнению, на российских коров надели VR-очки. "Это делается для того, чтобы успокоить корову. Ведь она живет в России, но на самом деле не хочет там жить", - пошутил актер Пол Мертон.

МакКрори показала участникам передачи фото коровы в VR-очках и спросила у них, что видит животное. "Movie (кино - прим. ТВЦ.RU)", - послышался ответ. При этом шутник произнес это слово с мычанием, вызвав хохот собравшихся. 

Ведущая программы объяснила, что во время продолжительной зимы у коров в России якобы падает настроение, а это негативно сказывается на удоях. 

На днях министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что IT-специалисты и ветеринары создали VR-очки для коров. Программа имитирует летнее поле. По словам исследователей, в ходе эксперимента у коров снизилась тревожность. Увеличится ли от этого количество молока, покажет время. 

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