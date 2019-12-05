"Шикарная": фото стильно одетой Пугачевой произвело фурор

Она сфотографировалась с 36-летним актером

Актер театра "Ленком" Евгений Бойцов похвастался фотографией с певицей Аллой Пугачевой. Они встретились в студии телецентра "Останкино".

"С гениальной, шикарной и неповторимой Аллой Борисовной!" - написал Бойцов в Instagram, опубликовав фото с Примадонной. Народная артистка СССР появилась на людях в черной блузке до колен, черных колготках и черных митенках. В последнее время она отдает предпочтение стилю total black.

На шее у 70-летней Пугачевой висело массивное украшение из белого золота, а ее пальцы унизывали крупные кольца. В руках певица держала очки. Артистка нанесла довольно яркий макияж: алая помада, тени под глазами, красные румяна на скулах. Ногти она покрасила в красный цвет.

- Счастливчик! Фото с великой певицей! - написали Евгению Бойцову в соцсети.

- Женя, память на всю жизнь.

- Живая легенда и так близко.

- Шикарная.

- Круто, моя самая любимая.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева посетила в Кремле концерт группы Стаса Намина "Цветы". На мероприятие она пришла с эффектной прической. "Молодость вспомнили?" - спросили Пугачеву журналисты. "А что ее вспоминать? Я и так молодая", - нашлась с ответом звезда.