Медведев рассказал, как был диджеем в советской школе

Главе кабмина приходилось согласовывать каждую песню

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вспомнил, как ему приходилось согласовывать музыку на школьные дискотеки.

Школьные годы главы кабмина пришлись на 70-80 годы СССР. Он проводил дискотеки, однако согласование плейлиста часто сопровождалось трудностями – Медведев нередко получал отказ на ту или иную музыку.

"Я ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую я вел. Значит, она могла сказать: "Так, а это что такое тут? Да вот не надо", - цитирует ТАСС слова премьера.

Только в 90-е годы россияне смогли познакомиться со всей пестротой музыкального мира. Это были сложные, но важные годы в истории нашей страны.

"Но менять я ничего не буду <…> Вот у меня в 1995 году произошло важное событие – сын родился. Чего там менять? Все нормально", - так ответил Медведев на вопрос о том, хотел ли он что-то изменить в тот период, если бы находился на должности премьер-министра.