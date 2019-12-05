"Много шума из ничего": за Бузову вступились после оговорки о Лещенко

Такое случается со всеми

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян посочувствовал певцу Льву Лещенко, чью фамилию исковеркала телеведущая Ольга Бузова.

Манукян посетовал на то, что журналисты обеспокоили знаменитого артиста вопросами об оговорке Бузовой. При этом он не стал ни в чем упрекать оконфузившуюся звезду.

"Много шума из ничего. Абсолютно ничего не стоящая история возведена в ранг значимого события. Ну перепутала Бузова фамилию Лещенко и перепутала. Я думаю, что от Льва Валерьяновича не убудет. Он уже сам об этом высказался. Целые сутки донимали человека в возрасте расспросами об этой истории, вот что печально", - цитирует эксперта портал dni.ru.

На днях певица и телеведущая переврала фамилию прославленного артиста Льва Лещенко. "Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", - заявила она со сцены на церемонии вручения премии Music Box "Золотой хит".

77-летний Лещенко сказал, что не держит зла на "продвинутую" исполнительницу. "Ну оговорился человек. Я сам оговариваюсь иногда - вчера свою бэк-вокалистку назвал другим именем. Бывает", - рассказал он "Газете.Ru".