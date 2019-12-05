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"Много шума из ничего": за Бузову вступились после оговорки о Лещенко

15:17
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Такое случается со всеми

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян посочувствовал певцу Льву Лещенко, чью фамилию исковеркала телеведущая Ольга Бузова. 
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Манукян посетовал на то, что журналисты обеспокоили знаменитого артиста вопросами об оговорке Бузовой. При этом он не стал ни в чем упрекать оконфузившуюся звезду.

"Много шума из ничего. Абсолютно ничего не стоящая история возведена в ранг значимого события. Ну перепутала Бузова фамилию Лещенко и перепутала. Я думаю, что от Льва Валерьяновича не убудет. Он уже сам об этом высказался. Целые сутки донимали человека в возрасте расспросами об этой истории, вот что печально", - цитирует эксперта портал dni.ru

На днях певица и телеведущая переврала фамилию прославленного артиста Льва Лещенко. "Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", - заявила она со сцены на церемонии вручения премии Music Box "Золотой хит".  

77-летний Лещенко сказал, что не держит зла на "продвинутую" исполнительницу. "Ну оговорился человек. Я сам оговариваюсь иногда - вчера свою бэк-вокалистку назвал другим именем. Бывает", - рассказал он "Газете.Ru"

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