"Я не пацан": Лукашенко рассказал, кто живет в России

Белорусский президент отметил, что в России "живут наши братья"

Добрососедство России и Белоруссии проверено временем, Москва и Минск – партнеры во многих областях, в том числе политической, экономической и военной. Об этом заявил в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко в обращении к парламентариям.

"Скажу главное: Российская Федерация - наш стратегический партнер, там живут наши братья", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что "мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России". "Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху", - приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что на президента России Владимира Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление из близкого окружения".

Напомним, переговоры лидеров России и Белоруссии пройдут в Сочи в субботу, 7 декабря.