ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я не пацан": Лукашенко рассказал, кто живет в России

15:22
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Белорусский президент отметил, что в России "живут наши братья"

Добрососедство России и Белоруссии проверено временем, Москва и Минск – партнеры во многих областях, в том числе  политической, экономической и военной. Об этом заявил в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко в обращении к парламентариям.
Кремль оценил эмоциональный срыв Лукашенко

"Скажу главное: Российская Федерация - наш стратегический партнер, там живут наши братья", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что "мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России". "Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху", - приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что на президента России Владимира Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление из близкого окружения".

Напомним, переговоры лидеров России и Белоруссии пройдут в Сочи в субботу, 7 декабря.

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.