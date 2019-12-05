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Победительница конкурса красоты разбилась в жутком ДТП

15:32
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Муж вне себя от горя

Победительница конкурса красоты "Мисс Пакистан Мир-2012" Заниб Навид разбилась в автокатастрофе в США.

32-летняя модель ехала в своем Mercedes CL2 и не справилась с управлением. Машину занесло на бордюр, а после перевернуло. Навид вылетела из салона и скончалась на месте ДТП от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

Прибывшие на место аварии полицейские сообщили, что в автомобиле Навид была одна, других задействованных в ДТП машин не было. Модель была трезвой. Обстоятельства трагедии выясняются.

Заниб Навид родилась в Лахоре, а после ее семья перебралась США. Девушка получила американское образование и построила успешную карьеру модели, представляла Пакистан на различных конкурсах красоты.

У Навид остался муж Али-Хайдер Шах. Мужчина убит горем после трагедии и винит себя в том, что не смог защитить свою возлюбленную.

"Мое сердце разбито. Я не могу потерять тебя, моя любовь. Я кричу твое имя, ответь мне. Вернись ко мне. Я обещал всегда защищать тебя, но в этот раз не оказался рядом. Почему бог не взял меня вместо тебя", - приводит цитату издание People.

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