Победительница конкурса красоты разбилась в жутком ДТП

Муж вне себя от горя

Победительница конкурса красоты "Мисс Пакистан Мир-2012" Заниб Навид разбилась в автокатастрофе в США.

32-летняя модель ехала в своем Mercedes CL2 и не справилась с управлением. Машину занесло на бордюр, а после перевернуло. Навид вылетела из салона и скончалась на месте ДТП от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

Прибывшие на место аварии полицейские сообщили, что в автомобиле Навид была одна, других задействованных в ДТП машин не было. Модель была трезвой. Обстоятельства трагедии выясняются.

Заниб Навид родилась в Лахоре, а после ее семья перебралась США. Девушка получила американское образование и построила успешную карьеру модели, представляла Пакистан на различных конкурсах красоты.

У Навид остался муж Али-Хайдер Шах. Мужчина убит горем после трагедии и винит себя в том, что не смог защитить свою возлюбленную.

"Мое сердце разбито. Я не могу потерять тебя, моя любовь. Я кричу твое имя, ответь мне. Вернись ко мне. Я обещал всегда защищать тебя, но в этот раз не оказался рядом. Почему бог не взял меня вместо тебя", - приводит цитату издание People.